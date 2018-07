Everton lamenta tumulto no clássico, mas celebra vitória do Flamengo

Autor do gol da vitória do Flamengo neste sábado, por 1 a 0, sobre o Vasco, o meia-atacante Everton celebrou o bom resultado obtido em São Januário, que deixou provisoriamente o time carioca na segunda posição do Campeonato Brasileiro.

Mas, apesar de destacar o laçar favorável, o jogador também lamentou a briga generalizada em São Januário, que obrigou o elenco do Flamengo a permanecer no centro do campo após o apito final.

"Infelizmente, no final, teve esse tumulto. Mas o mais importante foi essa vitória. A equipe está de parabéns", destacou o meia-atacante, que fez o 33º gol pelo Flamengo e o sexto em clássicos.

Everton comentou, ainda, que o triunfo foi ainda mais importante porque sempre é difícil jogar em São Januário. "A gente sabe a dificuldade que é jogar aqui. O primeiro tempo foi difícil, até porque não é fácil jogar aqui. Mas no segundo após um cruzamento, em uma grande jogada, eu estava no lugar certo e fizemos 1 a 0", completou.