Everton marca 2 no finzinho e bate Tottenham de virada

O Tottenham, surpreendido com a reação inesperada do rival, também tem 26 pontos, mas está em desvantagem nos critérios de desempate e com isso caiu para o quinto lugar. A equipe visitante chegou a abrir o placar aos 31 minutos do segundo tempo, com um gol do norte-americano Dempsey, que contou com um desvio em um defensor após finalizar de fora da área e ver a bola encobrir o goleiro Tim Howard.

Porém, quando tudo parecia perdido para o Everton, o sul-africano Steven Pienaar igualou o placar justamente quando o cronômetro estava para cravar 45 minutos. Ex-jogador do próprio Tottenham, ele recebeu cruzamento da direita e cabeceou com força no canto esquerdo do goleiro.

E, empolgado com o empate, o time da casa conseguiu a improvável virada aos 47 minutos. Após bola cruzada da direita, o mesmo Pienaar tentou dar uma bicicleta na entrada da área e errou, mas a bola acabou sobrando limpa para Jelavic receber nas costas da zaga e tocar para as redes.

A vitória fez o Everton ampliar para 12 partidas a sua invencibilidade em partidas dentro da casa e voltar a mostrar a sua força neste Campeonato Inglês, que ainda tem o confronto entre West Ham e Liverpool a ser encerrado neste domingo.