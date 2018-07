Everton não viaja com o Flamengo e fica mais perto do São Paulo

O atacante Everton está perto de ser contratado pelo São Paulo. O jogador do Flamengo decidiu não viajar com a delegação para a estreia no Campeonato Brasileiro, neste sábado, diante do Vitória. O clube confirmou que a iniciativa de permanecer no Rio de Janeiro foi do próprio jogador e revela que apresentou uma proposta de aumento salarial.

O São Paulo espera concluir a negociação até segunda-feira. As conversas estão adiantadas para um contrato de três anos. A multa rescisória é de 4 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões). Do total, 50% seriam para o Flamengo e os outros 50% para o representante do atleta, Carlos Leite.

O clube carioca divulgou uma nota oficial confirmando a negociação:

"Diante do iminente interesse do São Paulo em pagar a multa contratual pelos direitos do atleta Everton Cardoso, o mesmo alegou que não tinha condições de jogar e pediu para não viajar para o jogo contra o Vitória, em Salvador.

O Flamengo renovou o contrato do atleta no ano passado, e recentemente apresentou uma nova proposta de extensão do vínculo com o clube, inclusive com aumento salarial''.