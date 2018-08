Everton oficializa contratação de Bernard e também se reforça com Mina

No último dia da janela para contratações no futebol inglês, o Everton apostou principalmente em jogadores sul-americanos. Nesta quinta-feira, o time de Liverpool acertou as chegadas do meia-atacante brasileiro Bernard e do zagueiro colombiano Mina. Além disso, também contratou por empréstimo o meia português André Gomes.

Bernard chega gratuitamente ao Everton, pois o jogador estava sem clube após o fim do seu contrato com o Shakhtar Donetsk. O time ucraniano foi quem o levou para o futebol europeu em 2013, logo após conquistar o título da Copa Libertadores pelo Atlético Mineiro, tendo permanecido por cinco temporadas na equipe.

O Everton explicou ter assinado um contrato por quatro temporadas com Bernard, que vai vestir a camisa de número 20 no clube. E o time venceu forte concorrência para acertar com o jogador, que despertou interesse de outras equipes europeias, tendo o seu nome vinculado ao Chelsea e ao Milan.

"O Everton é um clube com grande estrutura e muita tradição, historicamente o quarto clube mais bem-sucedido da Inglaterra. Quando tive essa oportunidade e soube o que o técnico queria de mim, fiquei feliz. É por isso que fiz essa escolha, por causa da confiança que tanto o técnico como o clube mostraram em mim", afirmou o brasileiro ao site oficial do Everton.

O técnico Marco Silva festejou a contratação de Bernard e destacou a importância que ele pode ter para o clube. "Bernard é um jogador rápido, muito bom tecnicamente e pode jogar pela esquerda ou direita e como um meia ofensivo atrás do atacante", declarou.

Bernard, que iniciou a sua carreira pelo Atlético-MG e também teve passagem pelo Democrata de Sete Lagoas, fez parte do grupo da seleção brasileira que participou a Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014. Antes dele, o time de Liverpool havia fechado a chegada de outro jogador brasileiro ao clube, o atacante Richarlison, que estava no Watford.

OUTRAS CONTRATAÇÕES

Além de Bernard, o Everton também fechou nesta terça-feira a contratação de dois jogadores do Barcelona: Mina e André Gomes. O colombiano, com passagem pelo Palmeiras e destaque da sua seleção na Copa do Mundo da Rússia, foi adquirido por 30,25 milhões de euros (aproximadamente R$ 133,4 milhões) e mais 1,5 milhão de euros (R$ 6,6 milhões) dependentes de variáveis. O time catalão, porém, impôs uma cláusula que lhe permite a recompra do zagueiro.

Além disso, o clube inglês se reforçou por empréstimo de um ano com André Gomes. Por esse negócio, o Everton vai desembolsar 2,25 milhões de euros (cerca de R$ 9,9 milhões) nessa transação.