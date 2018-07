Everton paga R$ 125 milhões por goleiro em contratação mais cara de sua história

O Everton anunciou nesta quinta-feira a contratação mais cara de sua história. Para acertar com o goleiro Jordan Pickford, que estava no Sunderland, o clube desembolsou 30 milhões de libras (cerca de R$ 125 milhões) em um contrato de cinco anos.

Pickford, de 23 anos, tem apenas uma temporada completa no profissional. No entanto, é visto como grande promessa do futebol inglês, pois participou de todas as seleções de base do país, do sub-16 até o sub-21. Em outubro, foi convocado pela primeira vez para a seleção principal.

Em relação à contratação de goleiros, o acerto do Everton é o terceiro mais caro da história de um jogador da posição. Fica atrás apenas da transação do italiano Buffon para a Juventus, em 2001, na época por US$ 32,8 milhões (R$ 107,6 milhões na cotação atual), e do brasileiro Ederson para o Manchester City, na última semana, por 34,7 milhões de libras (aproximadamente R$ 144 milhões).

"É ótimo assinar com o clube. A temporada passada foi a minha primeira no Campeonato Inglês, então ter a oportunidade de atuar pelo Everton agora, de dar um salto na minha carreira e mostrar a todos o que posso fazer... É inacreditável", disse o jogador ao site oficial do Everton.

Pickford disputou 32 jogos no Campeonato Inglês na última temporada, mas não conseguiu evitar a queda do Sunderland para a segunda divisão. Sua estreia no Sunderland aconteceu em janeiro do ano passado em duelo contra o Arsenal.