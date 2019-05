Everton pede humildade ao Grêmio para reverter situação difícil no Brasileirão

Em situação difícil neste início de Campeonato Brasileiro, o Grêmio ocupa a vice-lanterna (19.ª colocação) com apenas dois pontos em cinco rodadas. O atacante Everton, um dos jogadores de maior destaque na temporada, sabe o que está acontecendo dentro de campo e pede mais humildade ao time para conseguir a recuperação na competição.

"O Brasileirão é um campeonato muito difícil e em alguns jogos fora de casa sofremos um pouco por achar que a equipe adversária fosse inferior a nossa. Em alguns momentos, a gente pode ter deixado a desejar, achando que vamos passar por cima de tudo mundo. O futebol não é assim", reconheceu o jogador, nesta terça-feira, em entrevista coletiva após o treino realizado no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

Para Everton, falta ao Grêmio um maior nível de concentração, coisa que os rivais mostram em campo contra o time tricolor. "Muitas vezes você acaba entrando com excesso de confiança. Que vai ganhar uma partida a qualquer momento. Não pode entrar assim. As equipes têm nos estudado bastante. Temos que estar mais concentrados, principalmente no início das partidas", disse.

Também presente na entrevista coletiva, o meia Matheus Henrique concordou com o atacante. "Nos últimos jogos do Brasileiro deixamos a desejar. Contra o Santos e Ceará tomamos dois gols no início e só depois a gente foi acordar. Os últimos resultados não foram de acordo com o que a gente esperava, mas sabemos da força do nosso grupo. Só a gente pode dar a volta por cima, assim como aconteceu na Libertadores", comentou.

Apesar da situação ruim no Brasileirão, o Grêmio se classificou às oitavas de final da Copa Libertadores - vai enfrentar o Libertad, do Paraguai - e estreia nesta quarta-feira na Copa do Brasil, já nas oitavas. O time encara o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela rodada de ida.

No último confronto entre as equipes na Serra Gaúcha, o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho goleou por 6 a 0 no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Everton planeja um duelo complicado. "Não tive a oportunidade de estar nesse jogo (goleada), mas acompanhei e vi que nossa equipe se comportou muito bem. Espero que a gente tenha essa mesma concentração, esse mesmo foco em saber que é mais um jogo difícil. A equipe deles vem bem diferente, de jogos bons na Série C e essa classificação (na Copa do Brasil), que dá confiança", completou o atacante.