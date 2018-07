Everton pode voltar de lesão no Cruzeiro em reta final

"O Everton entrou na última etapa de reabilitação, que consiste também em realizar atividades funcionais no campo e fora dele. Após quatro semanas de trabalho dentro do CARE (Centro Avançado de Reabilitação Esportiva) e na fisioterapia, ele já vem se integrando aos movimentos funcionais em campo. Acreditamos que, ao fim desta semana, após reavaliação médica, ele possa iniciar, na semana que vem, a preparação física", disse o fisioterapeuta do Cruzeiro, Charles Costa, nesta sexta-feira.

Everton sofreu uma lesão de grau dois no ligamento do joelho e, após 26 dias parado, já voltou a fazer exercícios no campo. Antes de se machucar, o volante vinha sendo titular, improvisado na lateral esquerda, que, com sua ausência, voltou a ser ocupada por Diego Renan.

O Cruzeiro encabeça hoje a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 17.ª posição, com 34 pontos, e volta a campo pela competição neste domingo, quando enfrentará o Internacional, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Será o primeiro de cinco confrontos nesta reta final da competição, na qual o time mineiro espera poder ter Everton novamente à disposição.