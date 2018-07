Everton quer David Beckham emprestado em 2011

David Moyes, treinador do clube, disse a jornalitas na véspera do jogo deste sábado com o West Bromwich Albion, a partir das 13h (horário de Brasília), que o jogador de 35 anos, amigo próximo do capitão Phil Neville, seria um acréscimo bem-vindo na janela de transferências de janeiro.

"Eu torço para que, se David quiser vir, pegue o telefone e me ligue," disse Moyes, que ainda espera recontratar Landon Donovan, companheiro de equipe de Beckham no Galaxy, para um segundo empréstimo de três meses.

"Eu o conheço, e se David Beckham quiser voltar ao Campeonato Inglês, só precisa ligar para Phil ou para mim. Estaremos esperando por ele no Everton."

Moyes, cujo time só ocupa a 14a colocação na liga após um início de temporada ruim, jogou com Beckham quando o futuro jogador do Manchester United estava emprestado ao Preston North End em 1995.

Beckham passou os dois últimos intervalos de inverno emprestado ao italiano Milan.

O londrino, convocado 115 vezes pela seleção inglesa, não participou da campanha de seu país na Copa do Mundo deste ano por uma lesão no tendão de Aquiles e voltou aos campos com o Galaxy em setembro.

Em outubro, ele disse que não aceitaria mais contratos de empréstimo, dada a contusão que sofreu da última vez, embora ainda acredite ter um futuro na Inglaterra. Seu contrato com o clube norte-americano vence no final de 2011.

"Se ele quiser voltar e jogar com Phil sob meu comando, pode fazê-lo," disse Moyes.

"Creio que ele sente que poderia fazer isso em vários clubes da primeira divisão. Teríamos que analisar a parte financeira, mas se ele vier e me disser 'Eu gostaria de jogar' eu teria que procurar o presidente e perguntar se podemos fazê-lo."