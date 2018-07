Everton recusa oferta do Manchester United por Fellaini Novo técnico do Manchester United, David Moyes está tentando contratar Marouane Fellaini e Leighton Baines, jogadores que comandou no Everton, mas o seu último clube não aceitou a sua proposta. Nesta segunda-feira, o clube de Liverpool divulgou nota oficial para informar que a oferta pelos jogadores, que seria de 28 milhões de libras, "foi rejeitada". Além disso, declarou que as propostas eram "ridículas e insultantes".