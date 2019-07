Everton revela consultas, mas deixa futuro em aberto: 'É incerto'

Valorizado depois de ter sido campeão e artilheiro da Copa América, Everton pode até ter feito sua última partida pelo Grêmio na noite desta quarta-feira, no empate com o Bahia, por 1 a 1, em Porto Alegre, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Autor do gol do time nos acréscimos do primeiro tempo, de pênalti, Everton tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2022 e a multa rescisória é de aproximadamente R$ 341 milhões. De acordo com o próprio atacante, alguns clubes europeus fizeram consultas, mas nada de oficial.

"(O futuro) É incerto. Na verdade, o que eu posso falar é que chegaram algumas consultas até meu empresário, mas nada concreto chegou até o Grêmio. Se foi o último jogo ou não vai depender do que acontecer daqui para frente", disse o atacante.

Everton evitou falar quais os nomes dos clubes que demonstraram interesse na sua contratação, mas revelou que fazem parte de "grandes ligas". O atacante, porém, deixou claro que só vai deixar o Grêmio se a proposta agradar todas as partes.

"São grandes ligas, mas tem que ver se atende as exigências do clube também. Não adianta agradar só a minha pessoa", finalizou o atacante.

Revelado no Fortaleza, Everton tem 23 anos e está no Grêmio desde 2013. Ao todo, são 229 partidas com a camisa tricolor e 52 gols marcados. Na Copa América, ganhou a titularidade na segunda rodada da fase de grupos e marcou três gols em seis partidas.

Ainda sem saber se Everton vai estar ou não à disposição, o Grêmio entra em campo no sábado, contra o Vasco, no seu estádio, pela décima rodada do Brasileirão. O jogo de volta da Copa do Brasil será na próxima quarta-feira, na Fonte Nova, em Salvador.

DAVID BRAZ ANUNCIADO

Também nesta quarta-feira, o Grêmio oficializou a contratação do zagueiro David Braz, que estava no Sivasspor, da Turquia, pertencia ao Santos e assinou contrato até o fim de 2021. A apresentação do reforço será nesta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho.