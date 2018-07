Everton revela interesse na contratação do meia inglês David Beckham

LIVERPOOL - O técnico David Moyes revelou estar interessado em contratar David Beckham para o Everton. Apesar disso, o Los Angeles Galaxy disse anteriormente que o meia não será emprestado para um clube europeu, depois que o astro inglês se contundiu em março, na sua última passagem pelo Milan.

Beckham entrará no último dos seus cinco anos do seu contrato com o Galaxy quando a temporada norte-americana recomeçar em março, e ficará disponível para assinar com outro clube. Moyes conhece o meio-campista, de 35 anos, do período em que jogaram juntos no Preston, onde Beckham teve uma passagem por empréstimo, em 1995, no início da sua carreira. Ele também jogou com Phil Neville, atual capitão do Everton, no Manchester United.

"Espero que se David quiser vir, ele irá pegar o telefone e ligar para mim", disse Moyes. "Se ele quiser voltar ao Campeonato Inglês ele só precisa telefonar para mim ou Phil e gostaríamos de estar aqui com ele. Ele sabe como encontrar Phil e como me encontrar".

O treinador ressaltou que o Everton precisará viabilizar financeiramente a contratação de Beckham. "Nós temos que olhar financeiramente, mas se ele vier e me disser: ''Eu gostaria de vir e jogar'', eu teria que ir ao presidente e perguntar se poderíamos fazer isso, se pensamos que podemos viabilizar com a venda de camisas".