Everton Ribeiro admite sondagens do Manchester United

"O Manchester United tem interesse no Everton Ribeiro. O David Moyes está encantado por ele. Estive pessoalmente com um representante do clube na Inglaterra e com pessoas que participam ativamente do dia a dia e fiquei impressionado. Na visão do Manchester, é um meia completo", diz o agente do atleta.

De acordo com o empresário, o Manchester ainda não se manifestou publicamente sobre o interesse e nem o Cruzeiro recebeu qualquer oferta. O acerto, porém, parece pouco provável, ao menos até o fim da temporada europeia, em junho do próximo ano.

Everton Ribeiro já deu declarações confirmando seu interesse em seguir no Cruzeiro, principalmente porque o clube voltará a disputar a Copa Libertadores em 2014. Uma transferência para a Europa, assim, poderia acontecer ao fim da competição sul-americana. "O Ribeiro está feliz no Cruzeiro", admite o empresário.

Segundo Robson Ferreira, o jogador só definirá seu futuro após a lua-de-mel. Everton Ribeiro vai se casar no próximo sábado e, por isso, ficará de fora da última rodada do Brasileirão. Assim, só deve negociar uma possível renovação de contrato com a diretoria do Cruzeiro a poucos dias do Natal.