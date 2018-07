Éverton Ribeiro aprova possível chegada de Reinaldo Rueda ao Flamengo

O Flamengo encara o Palestino-CHI nesta quarta-feira, em casa, na decisão de uma vaga às oitavas de final da Copa Sul-Americana, mas no clube o assunto tem sido o próximo treinador da equipe. Após a demissão de Zé Ricardo no último fim de semana, a diretoria apontou Jayme de Almeida como interino, e ele parece contar com o apoio do elenco.

"O professor Jayme já está no dia a dia com a gente. Conhece muito bem o Flamengo, sabe o que é estar aqui. Já foi campeão e ninguém melhor que ele para poder assumir essa responsabilidade. Nos passou tranquilidade, corrigiu algumas coisas que acha que tinha que corrigir, pediu organização, tanto para atacar, quanto para defender, e alegria para jogarmos soltos", contou o meia Éverton Ribeiro.

Apesar do apoio a Jayme de Almeida, o jogador também mostrou ver com bons olhos a possível chegada do colombiano Reinaldo Rueda. Campeão da Libertadores do ano passado com o Atlético Nacional e atualmente sem clube, o treinador é o nome mais especulado para assumir o Flamengo, o que fez com que Éverton Ribeiro buscasse informações sobre ele.

"Perguntamos ao Berrío e ao Cuéllar sobre ele. Disseram que o Rueda tem muita capacidade. Treinou grandes equipes, seleções. Berrío disse que ele é uma pessoa boa de grupo, que é estudioso, lembrou que foram campeões juntos. Se vier, vai ajudar bastante", projetou o meia.

Éverton Ribeiro também foi só elogios ao antigo técnico do Flamengo. O meia lamentou a demissão de Zé Ricardo e desejou sorte ao treinador no futuro. "Não era o que esperávamos, porque isso mostra que nós não estamos fazendo perfeitamente nosso trabalho. Não pude falar com o Zé, mas ele sabe do respeito que todos os jogadores têm por ele."