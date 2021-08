Éverton Ribeiro comemora fim da seca e enaltece trabalho de Renato Gaúcho

Autor do gol que abriu o caminho para a vitória do Flamengo sobre o Corinthians neste domingo por 3 a 1, na Neo Química Arena, em São Paulo, o meia Éverton Ribeiro comemorou o fim da seca na temporada. "Meu primeiro gol na temporada. Estava sonhando com isso, estou muito feliz", destacou o jogador, que exaltou o trabalho realizado até aqui por Renato Gaúcho. O treinador tem seis vitórias em seis jogos.

"O Renato chegou, vem botando cada vez mais o trabalho dele em prática, estamos assimilando bem. O empenho de todos, tanto de quem começa quanto de quem entra, vai dando mais força. Estamos ficando cada vez mais fortes para o resto da temporada", prosseguiu.

Antes criticado, o zagueiro Gustavo Henrique teve mais uma atuação segura contra o Corinthians e foi outro que destacou a importância de Renato Gaúcho no crescimento do time.

"A própria característica do nosso treinador, que nos passa confiança. Ele trabalha muito bem isso, deixa todo mundo muito à vontade dentro de campo. Com esse entrosamento nós vamos longe", afirmou o defensor, que marcou dois gols na semana. Um diante do Corinthians e outro na goleada de 6 a 0 em cima do ABC, no meio de semana, pela Copa do Brasil.

Na quinta colocação do Brasileirão com 24 pontos, mesmo com dois jogos a menos, o Flamengo volta a campo nesta quinta-feira contra o ABC, em Natal, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Vários titulares devem ser poupados neste jogo praticamente para cumprir tabela. No outro fim de semana, o campeão carioca vai enfrentar o Internacional, no domingo, às 18h15, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.