Everton Ribeiro descarta ser poupado no Cruzeiro

BELO HORIZONTE - O técnico Marcelo Oliveira analisa a possibilidade de poupar alguns titulares na partida contra o Guarani de Divinópolis, nesta quarta-feira, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, mas Everton Ribeiro garante que não pretende ficar fora do confronto. O jogador acredita que precisa adquirir mais ritmo de jogo, mas garantiu que o time escalado pelo treinador será competitivo.

"Estou sempre disposto a jogar. Ainda mais como é começo de temporada, quanto mais jogos melhor. O Marcelo (Oliveira) vai ver quem estiver mais cansado e quem não estiver apto a jogar. Tenho certeza que teremos um time forte para quarta", afirmou Everton Ribeiro. O meia garantiu que ainda não pensa no duelo com a Universidad de Chile, marcado para a próxima terça-feira, no Mineirão, pela Libertadores.

"Ainda temos uma semana para a Libertadores, agora é foco total no Mineiro. É um campeonato que queremos ganhar também e temos que estar ligados em todos os jogos", disse. Apesar disso, Everton Ribeiro destacou que o duelo com o Guarani pode ser uma boa preparação para a sequência da temporada no Cruzeiro. "É bom para a gente ir pegando cada vez mais entrosamento. É jogando que a gente vai se aprimorando e se fortalecendo como uma equipe", comentou.