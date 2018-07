Everton Ribeiro deve ficar no banco do Cruzeiro

Preocupado com a sequência de jogos do Cruzeiro, o técnico Marcelo Oliveira decidiu poupar Everton Ribeiro na partida contra o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro. O meia deve ficar no banco de reservas e só deve entrar em campo no segundo tempo. Marquinhos deve ser o titular.

Marcelo Oliveira poderá poupar outros jogadores em razão da série de partidas decisivas que o Cruzeiro vem fazendo nas últimas semanas, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. Na quarta passada fez o jogo de ida da decisão da competição, contra o arquirrival Atlético Mineiro - a volta está marcada para o dia 26.

Para o lugar de Ribeiro, o treinador deve escalar Marquinhos, desfalque no Cruzeiro nas últimas três partidas. Já na defesa Marcelo Oliveira terá três baixas certas. O lateral-direito Mayke e o zagueiro Léo vão cumprir suspensão, enquanto o lateral-esquerdo Egídio ainda se recupera de um problema no quadril. O zagueiro Dedé, com dores no joelho direito, e o meia Alisson, que acabou de retomar os trabalhos físicos, também estão fora.

Com estes desfalques, o técnico cruzeirense deve mandar a campo o time escalado com Fábio; Ceará, Manoel, Bruno Rodrigo e Samudio; Lucas Silva, Nilton, Marquinhos e Ricardo Goulart; Willian e Marcelo Moreno.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Fábio e Elisson;

Laterais: Ceará, Breno Lopes e Samudio;

Zagueiros: Alex, Bruno Rodrigo e Manoel;

Volantes: Henrique, Lucas Silva, Willian Farias e Nilton;

Meias: Everton Ribeiro, Júlio Baptista, Marlone e Ricardo Goulart;

Atacantes: Dagoberto, Marquinhos, Marcelo Moreno e Willian.