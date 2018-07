Éverton Ribeiro diz que ainda sonha com vaga na seleção para Copa 2014

SÃO PAULO - Um dos destaques da campanha do título brasileiro do Cruzeiro, o meia Éverton Ribeiro dá esperanças ao torcedor de disputar a Libertadores em 2014 - ele está nos planos do Manchester United - e poderia ficar no Brasil para concretizar o sonho de conquistar uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo. O jogador ainda crê que pode ser lembrado por Felipão. "Ele (Felipão) mesmo disse que a seleção ainda não está fechada, que existem algumas vagas em aberto, então continuo com esperanças e vou lutar muito para ainda cavar uma vaga," disse o jogador, eleito o craque do Brasileirão na Bola de Prata, organizada pela ESPN Brasil e a Revista Placar.

No evento, o jogador do Cruzeiro ganhou muitos elogios de um dos maiores craques da equipe celeste, Dirceu Lopes, que o recomendou ficar no País para ficar em mais evidência com Felipão. E Éverton Ribeiro parece ter balançado com os conselhos. A ponto de ter rebaixado o interesse dos ingleses para apenas boatos. "Quando você está bem num clube, as especulações sempre existem. Hoje sou jogador do Cruzeiro, saio de férias para recarregar as energias e voltar para o clube. Se algo mudar, será informado pelo meu procurador. Mas quero disputar a Libertadores."

Elogiado também por Dedé, que disse nunca ter visto um "jogador com tanta habilidade para correr com a bola presa nas duas pernas, escondida", Éverton Ribeiro fez juras de amor ao Cruzeiro, a ponto de até dizer que nunca foi corintiano (ele apareceu na base do clube paulista). De quebra, fez agradecimento ao técnico Marcelo Oliveira, responsável por dar-lhe força como meia desde a época de Coritiba. "Ele foi fundamental para essa conquista. Me deu total liberdade e acreditou em mim", comentou o jogador, de 24 anos. Revelado como lateral-esquerdo, Éverton Ribeiro resolveu apostar na função em que despontou quando criança no São Caetano. "Conversei com o Antônio Carlos (Zago, treinador), ele me fixou na posição e deu certo."