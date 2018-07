Everton Ribeiro diz que Cruzeiro não priorizará nenhum torneio

Líder do Campeonato Brasileiro e semifinalista na Copa do Brasil, o Cruzeiro se vê próximo de conquistar as duas principais competições nacionais. Em meio às retas finais de ambas, o cansaço é um fator a ser administrado, mas o meia Everton Ribeiro garantiu que o time mineiro não priorizará nenhum dos dois torneios. Nesta quarta-feira, o compromisso será a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Santos, no Mineirão.

"Temos que arrumar fôlego onde não tem, é reta final, a gente fez um ano bom e temos que concretizar. Está difícil não só para nossa equipe, mas no campeonato também, a gente vê jogadores reclamando, mas temos que ir assim até o final para conseguir nossos objetivos. É um jogo que vai nos fortalecer ainda mais para a reta final e contra uma grande equipe que é o Santos, uma eliminatória. Temos que estar atentos para fazer um grande jogo em casa", declarou.

Além da maratona de jogos pelos torneios nacionais, Everton Ribeiro viveu recentemente o cansaço das viagens pela seleção brasileira. Mas o meia não quer saber de ser poupado e sabe da importância que teria para o Cruzeiro a conquista das duas competições.

"Nós sabemos que estamos perto de conquistar duas taças, temos que estar focados e dar o máximo até onde conseguir nas duas competições. Seria muito bom para o Cruzeiro chegar à final da Copa do Brasil e também conquistar o titulo do Brasileiro. Vou tentar ajudar como em todos os jogos importantes, dar o meu melhor. Ter a bola, tentar criar jogadas para sair vitorioso", apontou.