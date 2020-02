Everton Ribeiro diz que Flamengo esperava por dificuldades contra o Resende

O duelo entre Resende e Flamengo, no Maracanã, pela quinta rodada da Taça Guanabara - primeiro turno do Campeonato Carioca - marcou a estreia do time principal rubro-negro, com suas grandes estrelas, que foram campeãs brasileiras e da Libertadores na temporada passada. Após sair atrás no placar, a equipe conseguiu manter a calma e com gols de Pedro, Gabriel e Bruno Henrique conseguiu a virada, por 3 a 1. O meia Everton Ribeiro falou sobre esse controle de jogo.

"A gente sabia que esses primeiros jogos da temporada seriam complicados, mas nosso foco é seguir cada vez mais subindo de produção, jogo a jogo. Apesar da chuva, que deixou o duelo ainda mais complicado, conseguimos suportar bem o time adversário e controlamos jogo. Tomamos o gol no começo, mas não nos desesperamos e conseguimos chegar a virada".

Na visão do volante William Arão, o Flamengo não foi tão bem assim. "Não fomos bem. Somos muito autocríticos. Usamos esse jogo como pré-temporada, para voltar o ritmo no nosso time principal, mas no geral poderíamos ter sido melhor. Que bom que a vitória veio".

Com o resultado, o Flamengo aparece na segunda colocação do Grupo A com dez pontos ganhos. O duelo também marcou a estreia do atacante Pedro, contratado por empréstimo junto à Fiorentina, que deu passe para um dos gols e também deixou a sua marca.

"Estou muito feliz por ter participado. Quando o coletivo vai bem, o individual sobressai. Foi uma estreia da maneira que eu imaginava, ainda mais com esse Maracanã lotado", finalizou o atacante.