Éverton Ribeiro diz que Flamengo 'segue acreditando' no título: 'Estamos na cola'

Disputada neste sábado, a tão esperada "decisão" entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã ficou apenas no empate por 1 a 1. Éverton Ribeiro disse que o empate não era o desejo do time carioca, mas ressaltou ainda que as possibilidades de título do Campeonato Brasileiro ainda estão abertas.

"É focar no nosso jogo. Tentar acertar um pouco mais ali na frente. No primeiro tempo, acabamos errando demais e sobrou só o segundo para a gente tentar a vitória. Com algumas entradas, nossa equipe melhorou. Está todo mundo de parabéns e a gente vai atrás dos pontos e vamos continuar acreditando até o final", enalteceu o jogador.

Com 59 pontos e na segunda colocação do Brasileiro, o Flamengo enfrenta o São Paulo, no Morumbi, no domingo. Sobre a partida, o jogador disse que será um teste difícil e o time segue na busca pela liderança da competição. "A gente está na cola, temos um jogo dificílimo lá em São Paulo agora. Mais um confronto direto, então temos que preparar bem a semana para preparar bem e conseguir a vitória."

Um dos destaques da partida foi Marlos Moreno, que entrou aos 22 minutos do segundo tempo e mudou o jogo para o Flamengo. Moreno, que não fazia gols desde junho de 2016, balançou a rede aos 34 minutos. "Estou muito contente porque fazia muito tempo que não fazia gol. São situações que infelizmente acontecem no futebol. Mas é um prêmio ao empenho, ao trabalho, porque nunca deixei de lutar, de perseguir meu sonho. Eu estaria mais feliz se fosse o gol que desse os três pontos", revelou o jogador.