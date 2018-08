Everton Ribeiro diz que segundo turno 'não tem espaço para erros'

Depois de uma atuação apática do Flamengo, com derrota por 3 a 0 para o Atlético-PR na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o meia Everton Ribeiro falou que agora, na metade final da competição, não dá mais para vacilar.

"Muito importante sair vitorioso da próxima partida. Não tem mais espaço para erros. Temos que aprender com os erros que já cometemos", afirmou o jogador. "Momento muito bom para começar o novo turno, vamos tentar dar uma arrancada nesse início e alcançar a liderança que é o nosso objetivo, prosseguiu.

O Flamengo volta a campo na quinta-feira, às 19h30, quando receberá o Vitória, no Maracanã. O time carioca ocupa a terceira colocação na tabela do Brasileiro, com 37 pontos, a quatro do líder São Paulo. O adversário abre a zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 19 pontos.

No entanto, Everton Ribeiro disse que na atual competição a distância na tabela não significa muita coisa. "Empatamos com eles no primeiro turno (2 a 2). Foi uma partida bastante disputada. Sabemos como o Vitória joga e eles também sabem como jogamos. Vai ser um bom jogo. Jogaremos diante de nossa torcida e esperamos que isso faça a diferença", disse.

O técnico do Vitória é Paulo César Carpegiani, que comandou o Flamengo no início do ano - ele foi demitido em março após derrota para o Botafogo por 1 a 0 que custou a eliminação do time rubro-negro no Campeonato Carioca. Na ocasião, Maurício Barbieri, hoje técnico da equipe carioca, era seu auxiliar.

Everton Ribeiro disse que guarda boas recordações do antigo comandante. "Vai ser bom revê-lo porque é um grande profissional. Ele nos ensinou bastante, mas acabou saindo. São coisas do futebol", afirmou.