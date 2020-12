Éverton Ribeiro diz que vitória no clássico vai dar confiança ao Flamengo

Mais uma vez o meia Éverton Ribeiro decidiu um clássico para o Flamengo ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, neste sábado, no Engenhão, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, o resultado foi "importantíssimo porque vai dar confiança ao time".

O meia ressaltou que o clássico é sempre um "jogo pegado" e considerou que sair na frente também foi importante para vencer. "Nós estamos errando demais na frente, acima do normal, mas desta vez saímos na frente e isso ajudou. A defesa foi muito bem e o trabalho está trabalhando bem. Nós temos tudo para melhorar", garantiu o meia, que marcou seu nono gol na temporada.

Desta vez, a defesa não foi vazada e também contribuiu para a vitória. O zagueiro Rodrigo Caio sabia que a preocupação seria com o contra-ataque botafoguense, mesmo porque o Flamengo teve mais posse de bola, mais volume e passou o primeiro tempo sem conseguir abrir o placar. "A gente sabia que o Botafogo viria para jogar por uma bola. Por isso nós precisávamos ter calma para fazer o gol, obrigando o time deles sair para o jogo e facilitar o nosso trabalho". Foi o que aconteceu.

Fora da Copa do Brasil e da Libertadores, só resta ao Flamengo brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. O time ganha mais uma semana para trabalhar, porque seu próximo jogo será só no outro domingo, dia 13, no Maracanã, diante do Santos, um dos clubes que briga pelas primeiras posições.