Everton Ribeiro é apresentado pelo Al Ahli em Dubai

O Al Ahli dos Emirados Árabes Unidos apresentou o meia Everton Ribeiro, nesta segunda-feira, como seu novo reforço. O Cruzeiro, porém, até agora não noticiou a saída do meio-campista, que foi o melhor jogador das últimas duas edições do Campeonato Brasileiro e vinha sendo regularmente convocado pelo técnico Dunga.

A última notícia relativa a Everton Ribeiro no site do Cruzeiro é a presença dele na lista de relacionados para o amistoso contra o Shakhtar Donetsk, realizado no dia 25 de janeiro. Ele não participou da partida, porque já negociava com o Al-Ahli.

A atitude do clube mineiro foi bastante diferente em relação a Lucas Silva, cuja venda ao Real Madrid foi noticiada no site oficial do Cruzeiro, com direito a declarações do jogador se despedindo.

Nesta segunda-feira, o Al Ahli apresentou Everton Ribeiro com a camisa 8 em Dubai. O meia assinou contrato por quatro anos. Nos Emirados Árabes, será companheiro de equipe do atacante Grafite, ex-São Paulo.