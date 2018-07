Everton Ribeiro e Cuellar pedem apoio da torcida do Flamengo contra Sport no Rio

A torcida do Flamengo tem marcado presença quando o time atua no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, seja por qual competição for - Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou Copa Libertadores. Na briga pela liderança do Brasileirão, a equipe enfrentar o Sport neste domingo, às 16 horas, pela 16.ª rodada, e mais uma vez os jogadores pedem o apoio maciço dos torcedores contra os pernambucanos.

+ Barbieri valoriza empate em Santos e destaca atuação de Diego contra ex-clube

"O jogo de domingo será fundamental para a nossa caminhada, ainda mais junto da nossa torcida e no nosso campo. Vamos mostrar a força de todo mundo junto. Contamos com o apoio da Nação para buscar essa vitória e seguir nessa caminha que a gente espera que dê tudo certo no final", disse o meia Everton Ribeiro.

Da mesma opinião compartilha o volante colombiano Cuellar. "O próximo compromisso é difícil e todos os jogos do Brasileirão são muito complicados. Todos os times tentam jogar ainda melhor contra o Flamengo. Teremos a torcida em casa. Se nós quisermos continuar na liderança, teremos que buscar o gol desde o primeiro minuto. Domingo espero o apoio da torcida que faz a gente nos fortalecer antes e durante a partida", comentou.

Os torcedores parecem já estar cientes dos pedidos. Nesta quinta-feira, o Flamengo divulgou uma nova parcial de ingressos vendidos para o duelo deste: mais de 28 mil entradas foram vendidas, sendo que o Setor Norte está esgotado.

O Flamengo tem a melhor média de público pagante entre os 20 clubes do Brasileirão: 46.846 pagantes por jogo. O time rubro-negro atuou como mandante no estádio do Maracanã em oito rodadas até o momento e o aproveitamento de pontos é de 79,2% - seis vitórias, um empate e uma derrota.