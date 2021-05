Éverton Ribeiro e Filipe Luís não aprovam atuação do Flamengo em primeiro jogo da final

Os jogadores do Flamengo não gostaram da atuação do time no empate por 1 a 1 no Fla-Flu pela decisão do Campeonato Carioca, neste sábado à noite, no Maracanã. O meia Éverton Ribeiro achou que o time pecou na finalização, enquanto o lateral Filipe Luís disse que é preciso manter o mesmo ritmo nos 90 minutos.

"Nós tivemos chances claras para ampliar e não fizemos. Pecamos um pouco na finalização e depois eles conseguiram achar o empate num lance de bola parada. Temos que melhorar lá na frente e também atrás", disse o meia referindo-se às frequentes falhas defensivas do rubro-negro.

Para Filipe Luis é preciso acertar alguns pontos para o segundo jogo no Maracanã. "Temos que melhorar não apenas para esta final, mas para toda a temporada. É preciso manter o ritmo de jogo durante 90 minutos e não somente em 45 minutos."

Filipe Luís destacou ainda que o jogo ficou sem continuidade no segundo tempo, porque o árbitro marcou muitas faltas desnecessárias. Mas ele também viu qualidades no adversário, principalmente no segundo tempo. "Eles fizeram as trocas e melhoraram bastante. Eles tinham na frente jogadores rápidos e fortes. O Fluminense é uma equipe de qualidade e foi melhor no segundo tempo."

O zagueiro Rodrigo Caio comentou sua volta ao time depois de longa inatividade. "Me senti bem fisicamente, talvez, com um pouco de falta de ritmo. Mas estou feliz de poder ajudar meus companheiros. Nesta hora é que a gente vê como se sofre longe do campo."