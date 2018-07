Everton Ribeiro e Moreno serão poupados no Cruzeiro

BELO HORIZONTE - Ainda que tenha descartado ser poupado do jogo contra o Guarani de Divinópolis, nesta quarta-feira, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, Everton Ribeiro está fora do jogo. Poucas horas depois da declaração do jogador, o técnico do Cruzeiro, Marcelo Oliveira, divulgou a lista de atletas relacionados para a partida e deixou o meia de fora.

De acordo com o Cruzeiro, Everton não vai jogar no Mineirão porque está com dores no pé direito. Outro desfalque é o atacante Marcelo Moreno, que sente dores na coxa direita. Como o jogo não é fundamental e a equipe tem a Libertadores para jogar, os dois serão poupados.

Por outro lado, o treinador vai poder contar com a volta de Nilton, que se recuperou de contusões no joelho e panturrilha direitos - operados no fim do ano passado - e foi relacionado pela primeira vez. Mas o titular deverá ser Lucas Silva, poupado contra o Atlético Mineiro e que volta ao grupo.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS:

GOLEIROS - Elisson e Fábio;

LATERAIS - Ceará, Egídio e Mayke;

ZAGUEIROS - Bruno Rodrigo, Dedé e Léo;

VOLANTES - Henrique, Lucas Silva, Nilton, Rodrigo Souza, Souza e Tinga;

MEIAS - Alisson, Elber, Júlio Baptista, Marlone e Ricardo Goulart;

ATACANTES - Dagoberto, Luan e Willian.