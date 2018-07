Éverton Ribeiro é recebido com festa da torcida do Flamengo em aeroporto

A torcida do Flamengo deu nesta manhã de terça-feira uma demonstração da expectativa provocada pela contratação do meia-atacante Éverton Ribeiro, anunciada no fim da noite de segunda, ao realizar uma recepção festiva ao jogador no seu desembarque no Aeroporto Santos Dumont, no Rio.

Um grupo de quase 100 torcedores compareceu ao local e celebrou a chegada de Éverton Ribeiro com cânticos. Cercado pelos flamenguistas e também pelos jornalistas presentes ao saguão do aeroporto, o jogador teve dificuldades para chegar até o carro que o levou para a Gávea, onde será apresentado no início da tarde desta terça-feira.

Éverton Ribeiro vai assinar um contrato válido por quatro temporadas com o Flamengo, que precisou superar a concorrência contra outros times interessados em se reforçar com ele, como o Palmeiras e o São Paulo, acertando o seu retorno ao futebol brasileiro após dois anos e meio no Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.

A negociação do Flamengo com o meia se arrastava desde janeiro e deve envolver um investimento de cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 22 milhões) pela transferência, só tendo sido fechada após o Al-Ahli ser eliminado na Liga dos Campeões da Ásia. Mas ele poderá estrear apenas após 20 de junho, quando a janela de transferências para contratações e registros de jogadores de fora do Brasil será aberta.

O jogador, de 28 anos, começou a sua carreira nas categorias de base de Corinthians, passou pelo São Caetano e teve as primeiras atuações marcantes no Coritiba, onde foi duas vezes vice-campeão da Copa Brasil. Em 2013, reforçou o Cruzeiro e no time mineiro foi bicampeão brasileiro, além de ganhar espaço nas convocações para a seleção brasileira, então comandada por Dunga.