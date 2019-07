Everton Ribeiro e Vitinho desfalcam o Flamengo contra o Emelec

O meia Everton Ribeiro e o atacante Vitinho vão desfalcar o Flamengo nesta quarta-feira, contra o Emelec, às 21h30 (de Brasília), em Guayaquil, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Eles se juntam ao uruguaio Arrascaeta, que, com uma lesão muscular, também está fora da partida, além de Pará (suspenso). O garoto João Lucas, de 21 anos, foi convocado para o jogo como novidade entre os laterais relacionados pelo técnico Jorge Jesus.

Everton Ribeiro se lesionou no sábado durante um treino no CT Ninho do Urubu. Não enfrentou o Corinthians no domingo, mas viajou para São Paulo com a expectativa de se recuperar para o compromisso no Equador. Vitinho se machucou no empate por 1 a 1 em Itaquera, após sofrer uma falta de Clayson. O atacante foi substituído por Berrío no intervalo do confronto.

Ainda na noite de domingo, os dois jogadores foram levados a um hospital, onde passaram por exames. Foi diagnosticado que Everton Ribeiro teve uma lesão óssea no pé esquerdo, enquanto Vitinho sofreu um estiramento no ligamento colateral medial e uma lesão no menisco radial joelho esquerdo, conforme confirmou Marcio Tannure, chefe do departamento médico do clube, que também revelou que o atacante precisará ser submetido a uma artroscopia. Os dois atletas voltaram para o Rio.

O time do Flamengo treinou nesta segunda-feira pela manhã no CT Joaquim Grava, do Corinthians. O técnico Fabio Carille levou Jorge Jesus até o campo de treinamento, enquanto Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, foi recepcionado por Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, e Duílio Monteiro, diretor de futebol.

Braz aproveitou para minimizar a polêmica envolvendo Andrés, que teria feito um gesto com as mãos que leva a crer que o Flamengo teria sido favorecido no gol de empate, marcado por Gabriel e validado apenas após o juiz acionar o árbitro de vídeo. "Andrés brincou comigo. Pegaram uma imagem do Andrés fazendo gesto. Ele me viu de longe, vocês podem acreditar, e brincou comigo em relação ao lance do VAR. Então não foi nada, no começo das imagens ele estava rindo", disse o dirigente carioca, que foi levado pelo próprio mandatário alvinegro para conhecer as obras do CT da base do Corinthians.

Confira a lista dos relacionados do Flamengo para o jogo em Guayaquil: