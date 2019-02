Everton Ribeiro enaltece comportamento do Fla e rejeita escolher rival na semi

Já garantido nas semifinais da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca, o Flamengo, segundo o meia Everton Ribeiro, tem obtido bons resultados neste começo de temporada graças ao clima favorável que impera no elenco e, também, em razão do comportamento em campo.

Em 2017, os jogadores foram muito criticados por falta de vontade. Everton Ribeiro ressaltou que o comportamento já havia mudado desde o ano passado, mas salientou que a chegada do técnico Abel Braga ajudou. Sob o comando do treinador, o time segue invicto no Estadual e lidera o Grupo C com 10 pontos.

"Esse comportamento já vem sendo mudado há muito tempo. Ano passado, se não tivesse essa gana, não teríamos brigado pelo título do Brasileiro até as últimas rodadas. Esse ano, pelas viradas, e a chegada do Abel também, ajuda bastante. Ele cobra bastante, quer vencer. Isso já vem de trás e esse ano espero que nos ajude", afirmou.

O Flamengo deve encarar Vasco ou Fluminense na semifinal. Há uma chance pequena de o duelo ser contra o Volta Redonda, mas este precisa tirar uma diferença de 11 gols de saldo para se classificar. Em um discurso padrão, Everton Ribeiro rejeitou escolher adversário no mata-mata e priorizou, primeiramente, o jogo contra a Cabofriense, que fecha a fase inicial do Estadual. A partida será neste domingo, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

"Quem quer ser campeão não pode ter preferência (de adversário). Sabemos que vai ter uma equipe forte do outro lado. É focar no nosso trabalho. Nesse domingo, vamos procurar fazer um bom jogo para já se preparar para a semifinal", comentou o meia.

Sobre o rendimento do time, que tem tido dificuldade para bater seus adversários e vai encaixando os reforços aos poucos, o meia admitiu que ainda há muito a melhorar e que confia em um bons resultados neste ano. "Ainda estamos no começo. Sabemos que temos muito a melhorar ainda, entrosamento... A expectativa é boa. Sabemos que temos calendário extenso e nos preparamos da melhor maneira".