Everton Ribeiro espera boa atuação antes de ir à seleção brasileira

Depois de ser poupado no Cruzeiro diante do Santa Rita, quarta-feira, pela Copa do Brasil, Everton Ribeiro volta à equipe para pegar a Chapecoense neste sábado, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Será o último jogo dele antes de deixar o time mineiro para servir à seleção, e o meia espera uma boa atuação para se apresentar embalado em sua primeira convocação para defender as cores do Brasil.

"Espero fazer uma grande partida para ir preparado. Tem que continuar fazendo bem feito aqui para ir confiante e fazer um bom jogo pela seleção. Vai ser uma experiência nova e quero aproveitar bem esse último jogo para chegar mais confiante", declarou nesta sexta-feira.

Everton Ribeiro também espera manter a boa média de assistências, que o faz ser o principal "garçom" do campeonato, com oito passes decisivos até agora. "Tento manter a média. Ano passado eu fui o líder nas assistências e esse ano já estou liderando de novo. Tento, a cada jogo, deixar pelo menos uma vez um companheiro na cara do gol, que é a minha função."

O duelo de sábado colocará frente a frente times opostos na tabela. O Cruzeiro lidera a competição com facilidade, com 39 pontos, enquanto a Chapecoense luta para se manter fora da zona de rebaixamento, com 19 pontos, em 15.º. Nem por isso, Everton Ribeiro espera facilidade para a partida.

"Eles (Chapecoense) estão querendo sair de uma zona que não é boa dentro do campeonato. Essas equipes sempre vêm fechadas, o que dificulta o nosso ataque, mas temos que ter inteligência. Nós já estamos acostumados a enfrentar adversários que atuam assim, então temos que nos esforçar para conquistar mais uma vitória dentro de casa", comentou.