Everton Ribeiro exalta vitória do Flamengo: 'Entramos no campeonato de vez'

O Flamengo protagonizou o grande confronto desta quarta-feira à noite, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Em visita a Salvador (BA), no estádio Pituaçu, venceu o Bahia, por 5 a 3. Para o meia-atacante Everton Ribeiro, a vitória foi uma demonstração de força dos atuais campeões nacionais.

"Hoje foi um grande jogo. A equipe do Bahia é sempre difícil de jogar aqui. Conseguimos desde o começo controlar o jogo, atacar do jeito que a gente sempre atacou. Está todo mundo de parabéns. Entramos no campeonato de vez e vamos cada vez mais crescer para buscar os primeiros lugares", comentou o meia-atacante.

Os números ajudam a corroborar o ponto de vista do experiente meia. Com a segunda vitória seguida longe de casa - fizeram 1 a 0 no Santos, no último domingo -, os cariocas já somam 11 pontos em sete jogos.

No final do jogo, o técnico catalão Domènec Torrent avaliou o cenário. "Muito importante. Precisávamos ganhar dois jogos consecutivos. Teremos muitos jogos em setembro e vamos rodar o time. Vamos voltar ao Rio, treinar, jogar sábado e treinar domingo. Temos que trabalhar mais. Estamos felizes por ganhar, mas só ganhamos um jogo. Temos que melhorar defensivamente, focar os 90 minutos", destacou.

Mas ele reconheceu que, desta vez, aquele simples detalhes funcionaram, com as bolas entrando nas redes. "Falei muitas vezes que criamos muitas chances em todos os jogos e estávamos errando sempre. Disse que quando começássemos a fazer gols, não íamos parar. Poderíamos ter feito mais. Jogamos muito bem. Podemos melhorar, mas eles jogaram confortáveis e com personalidade. Preciso de tempo para melhorar e treinar cada dia. Não temos descanso. Temos que melhorar conceitos, defender melhor", concluiu.