Éverton Ribeiro marca e vence na estreia nos Emirados Árabes

Antes da sua estreia, Everton Ribeiro realizou apenas dois treinos pelo Al Ahli. Mesmo assim, o meia foi aproveitado pelo seu novo clube nesta quarta-feira, entrando no segundo tempo, e já deixou a sua marca, sendo importante para o triunfo que levou o time ao quinto lugar no torneio dos Emirados Árabes. Assim, ele celebrou o seu bom começo.

"Conseguir entrar em campo e marcar um gol é sempre bom, mas fazer logo na estreia pelo novo clube é uma emoção muito grande. Apesar dos poucos treinos, consegui ter uma ideia de como a equipe se portava e como meu novo técnico gostaria que eu atuasse", disse.

Bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, sendo eleito o melhor jogador do torneio em 2013 e 2014, Everton Ribeiro deixou o clube mineiro no início deste ano, adquirido pelo Al Ahli por 15 milhões de euros. E ele revelou, após a estreia, as suas primeiras impressões do seu novo clube e do futebol dos Emirados Árabes.

"O técnico pediu que eu entrasse e fizesse o papel de último homem do meio de campo, atuando entre os dois atacantes, papel semelhante ao que desempenhava no Cruzeiro. É muito cedo ainda para ter uma noção mais concreta do futebol praticado aqui, mas achei que as duas equipes priorizaram muito a parte tática e isso será importante para mim. Espero que esse seja o primeiro de muitos gols com a camisa do Al Ahli", afirmou.