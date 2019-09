Everton Ribeiro minimiza peso de jogo com Santos: 'Muito campeonato pela frente'

O meia Everton Ribeiro afirmou nesta quinta-feira que o confronto do Flamengo com o Santos, neste sábado, às 17 horas, no Maracanã, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, é tão importante quanto todos os outros jogos já disputados pelo time e que serão realizados até o final da competição.

"Para nós é um jogo importante como foi o do Avaí, do Palmeiras. É reta final de turno, mas a gente sabe que tem muito campeonato pela frente. Temos que manter o que temos feito jogo a jogo. A oportunidade é sempre o próximo jogo. Vamos entrar com nosso melhor futebol e tentar a vitória, que é o que viemos buscando à cada jogo", disse o atleta, diminuindo a importância do jogo, que vai apontar o campeão simbólico do primeiro turno.

Ao mesmo tempo, Everton Ribeiro admite que é diferente enfrentar um adversário na briga pela liderança. "A gente sabe que faz diferença ganhar confrontos diretos. Estamos focados em fazer uma grande partida e estarmos atentos ao Santos para não cometer erros durante o jogo."

O meia também festejou o fato de o técnico Jorge Jesus poder repetir a escalação da vitória por 3 a 0 sobre o Palmeiras na rodada anterior. "Essa semana a gente conseguiu trabalhar bem. Pelo conjunto, é importante e melhor cada vez mais poder repetir uma escalação, um vai conhecendo o movimento do outro, mas o mister (treinador) tem deixado claro que vem modificando para todo mundo estar preparado quando entrar", ressaltou.

O momento de êxtase da torcida do Flamengo, que vai lotar o Maracanã neste sábado, não interfere no trabalho dentro de campo, segundo o meio-campista. "A torcida está realmente animada, a gente fica contente com isso, mas aqui dentro é controle total. É hora de treinar, jogar jogos importantes. O que vai nos levar a estar brigando pelo título é ter os pés no chão. Temos muita consciência disso, o Mister passa para a gente, temos uma equipe experiente. Temos tudo para mantermos esse futebol e melhorando cada vez mais para brigar pelo título", projetou.

O uruguaio Arrascaeta, o colombiano Berrío e Bruno Henrique se reapresentaram nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu. Eles estavam servindo às suas respectivas seleções e agora iniciaram a preparação para encarar o Santos. O brasileiro, que atuou poucos minutos na derrota por 1 a 0 da equipe de Tite para o Peru, na madrugada da última quarta-feira, treinou normalmente com os demais companheiros, enquanto os outros dois jogadores realizaram um trabalho regenerativo.