Everton Ribeiro pede 'ataque o tempo todo' na final da Copa

O Cruzeiro mal teve tempo para comemorar o título do Campeonato Brasileiro, e nesta segunda-feira já se reapresentou com a cabeça voltada para outra decisão. Na quarta, a equipe faz o clássico decisivo diante do Atlético-MG, no segundo jogo da final da Copa do Brasil. Depois de perder por 2 a 0 na partida de ida, o time celeste sabe que precisará aproveitar todas suas chances para reverter a vantagem do rival e faturar a tão sonhada tríplice coroa - ganhou também o Campeonato Mineiro no primeiro semestre.

"É o momento de decidir, chegar na frente do gol e marcar. Não podemos ficar atrás. Tem que atacar o tempo todo. Estamos atentos aos contra-ataques e vamos impor nosso ritmo dentro de casa, que é muito forte. Juntos, como sempre foi, vamos tentar fazer o nosso melhor para conquistarmos esse título. É um momento muito especial, conquistamos novamente o Brasileiro. Tenho a chance de marcar ainda mais o meu nome na história do Cruzeiro. Estou muito feliz", declarou o meia Everton Ribeiro.

Foi dele o segundo gol da vitória por 2 a 1 sobre o Goiás, no último domingo, que garantiu o bicampeonato consecutivo no Brasileirão. Em meio a tantos jogos decisivos, o cansaço é evidente no elenco cruzeirense, mas Everton Ribeiro sabe que quarta-feira ele e seus companheiros terão que fazer um último esforço se quiserem reverter o cenário desta decisão.

"Agora já conquistamos o nosso primeiro objetivo, que era o Brasileiro, vamos em busca da tríplice coroa. Não tem porque deixar de correr um minuto que seja dentro do jogo, porque queremos vencer. O futebol que a gente vem apresentando, o nosso trabalho diário que é forte... Isso nos dá confiança para inverter qualquer situação. É uma final, não tem como não ser especial. Podemos conquistar", apontou.