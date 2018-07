Everton Ribeiro promete ajudar artilheiros do Cruzeiro

O Cruzeiro não apenas lidera o Campeonato Brasileiro, com 19 pontos somados em nove rodadas, como também tem os dois artilheiros do torneio, Marcelo Moreno e Ricardo Goulart, com cinco gols. Motivado pela busca do bicampeonato nacional, o meia Everton Ribeiro espera que os companheiros mantenham o bom momento na retomada da competição.

"Seria bom ver um dos nossos jogadores como artilheiro da competição, porém o mais importante é o título, que dá reconhecimento ao trabalho. Mas se vier o dois, melhor ainda", disse o meia, contando com os gols dos companheiros no jogo de quinta-feira, no Mineirão, com o Vitória, pela décima rodada.

Everton Ribeiro, aliás, é um dos responsáveis pela boa fase do ataque cruzeirense. Afinal, ele deu três passes para gols nas seis vezes em que entrou em campo neste Brasileirão. Mas o meia dividiu os méritos pelo bom momento com os companheiros.

"Vemos o bom momento quando nossos jogadores estão marcando gols e o que eu procuro fazer é fornecer bolas ao máximo para que eles continuem assim. Os dois estão tranquilos e apesar de ser o início do campeonato, eles começaram fazendo gols e isso é bom", afirmou.