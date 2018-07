Everton Ribeiro quer Cruzeiro 'cuidadoso' no sábado

BELO HORIZONTE - Líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro está embalado, mas terá no sábado a difícil tarefa de enfrentar o Atlético-PR, no Mineirão, pela 21.ª rodada. A equipe paranaense também vem de uma sequência de bons resultados, é a quarta colocada e está na briga pelo título da competição. Por isso, Everton Ribeiro quer o time mineiro "cuidadoso", mesmo atuando em casa, principalmente com o ataque adversário.

"Vamos para cima, eles também não têm a características de ficar atrás, então, creio que vai ser um grande jogo. Eles têm uma equipe muito rápida, com excelentes jogadores na frente, que estão em um momento muito bom e temos que tomar cuidado com isso", declarou.

Depois do Atlético-PR, o Cruzeiro terá pela frente outro rival na disputa do título: o Botafogo, vice-líder da competição, na quarta-feira que vem, no Maracanã. Para Everton Ribeiro, duas vitórias nestas partidas pode encaminhar a conquista para o time mineiro.

"Teremos uma sequência muito importante. Pegamos duas equipes que estão ali perto da gente, no G4, então é muito importante a gente conseguir fazer os resultados em casa, junto com a torcida, para poder vencer e disparar na frente", comentou. "Estamos muito focados nesses dois jogos. Sabemos que, se vencermos, ficaremos em uma situação muito boa no campeonato. Vamos botar nossas forças nesses duas partidas para tentar disparar ainda mais na liderança."