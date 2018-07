Everton Ribeiro treina como titular, mas não entra no BID e adia estreia no Fla

Ainda não será desta vez que Everton Ribeiro estreará pelo Flamengo. O nome do meia-atacante não apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quarta-feira, e ele está fora do duelo com a Chapecoense, às 21 horas desta quinta, no estádio Luso-Brasileiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem a presença do meia-atacante, que havia treinado entre os titulares nesta quarta, Vinicius Júnior deve ser mantido no time e formar o trio ofensivo ao lado de Everton e Guerrero. A estreia do badalado reforço, por sua vez, deve ficar para domingo, contra o Bahia, fora de casa.

Se Everton Ribeiro está fora do jogo desta quinta, o zagueiro Rhodolfo foi regularizado e está apto para estrear. A dupla de zaga titular, contudo, conforme indicou o treino desta quarta-feira, será novamente formada por Réver e Juan. O novo reforço, assim, ficará como opção no banco.

O técnico Zé Ricardo também indicou nesta quarta-feira uma novidade na equipe titular: depois de perder a posição, o volante William Arão deve recuperar o posto e atuar no lugar do colombiano Cuellar.

O Flamengo deve atuar nesta quinta-feira com: Thiago; Rodinei, Réver, Juan e Trauco; Márcio Araújo, William Arão e Diego; Vinicius Júnior, Everton e Guerrero.