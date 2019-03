Éverton Ribeiro vê Fla com confiança e Bruno Henrique se desculpa por expulsão

Autor do gol que classificou o Flamengo para a final da Taça Rio, aos 49 minutos do segundo tempo, o meia-atacante Éverton Ribeiro garantiu que uma vitória por 2 a 1 diante do Fluminense servirá para dar moral ao time para a sequência da temporada. O jogador ainda exaltou o Fla-Flu em si, de muita polêmica e emoção na noite desta quarta-feira.

"Quando estamos diante da torcida, tem de ser 100%, independentemente do campeonato, contra um time bom como o deles. Foi um jogo bonito, pegado, como tem de ser. O resultado nos dá moral para seguirmos firmes", afirmou Éverton Ribeiro.

Já o atacante Bruno Henrique, expulso ainda no primeiro tempo após entrada dura em Gilberto usou as redes sociais para se desculpar. Apesar de ter deixado o time com um a menos, o Flamengo conseguiu buscar a vitória nos minutos finais.

"Gostaria de vir aqui publicamente pedir desculpas pelo lance que causou minha expulsão. Perdão também ao meus companheiros e torcida, que correram, lutaram, vibraram e incentivaram até o último minuto. No final Deus honrou com essa linda vitória rumo à final", declarou o jogador.

Com a vitória, o Flamengo aguarda o vencedor da partida entre Bangu e Vasco para conhecer seu adversário na decisão da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O time rubro-negro já está garantido na semifinal do Estadual.