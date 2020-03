Éverton Ribeiro vê Flamengo crescendo e celebra: "É assim que joga a Libertadores"

Autor dos dois gols do Flamengo na vitória por 2 a 1 diante do Junior Barranquilla, na noite desta quarta-feira, na estreia do clube rubro-negro na Copa Libertadores da América, o meia Everton Ribeiro exaltou os três pontos conquistados na Colômbia e garantiu que a equipe tem muito a evoluir apesar de já ter levantado no ano os títulos da Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Taça Guanabara.

"Grupo difícil. Somos os atuais campeões, os adversários jogam de outra forma. Soubemos controlar o jogo e saímos com um grande resultado. Fomos fortes, tivemos capricho nas finalizações e conseguimos sair com o resultado positivo. Queremos melhorar, crescer a cada jogo", disse o capitão do time.

Everton minimizou o fato de o Flamengo ter jogado sem quatro atletas considerados titulares: o zagueiro Rodrigo Caio, o lateral Rafinha, o volante William Arão e o atacante Bruno Henrique.

"Temos jogadores à altura para entrar no lugar. Deram conta do recado. Todos estão de parabéns. Temos que seguir assim. A Libertadores é muito difícil e queremos ganhá-la", disse o meio-campista.

Ele ainda exaltou o trabalho que vem sendo desenvolvido por Jorge Jesus. "O mister nos mostrou vídeos de como jogam. Estávamos preparados. Tiveram poucas chances, nossa defesa foi bem e fomos fatais na frente. É assim que se joga Libertadores."

Com três pontos, o Flamengo soma a mesma pontuação do Independiente del Valle, que derrotou o Barcelona por 3 a 0, em Guayaquil, no Equador.