Everton Ribeiro vê Flamengo fortalecido e diz que time jogará por 'mar de gente'

Capitão do Flamengo, o meia Everton Ribeiro agradeceu nesta sexta-feira aos torcedores do clube pelo apoio maciço que o time recebeu desde o caminho até o aeroporto, na última quarta-feira, no Rio, e que também vem tendo em Lima, no Peru, onde neste sábado enfrentará o River Plate, às 17 horas (de Brasília), pela final da Copa Libertadores. Impressionado com a festa que os torcedores fizeram antes do embarque dos atletas, o jogador afirmou, em entrevista coletiva, que o elenco jogará pelo "mar de gente" que torce pelo clube.

"Foi um dia incrível, uma surpresa enorme. Sabíamos que haveria torcedores nas ruas, mas não que seria aquele mar de gente. Ficou marcado. Vamos jogar por eles", disse o meia, em entrevista coletiva no Monumental de Lima, estádio que abrigará a decisão. "Sabemos que a torcida do Flamengo é enorme e pode ter certeza que nos ajudou muito a chegar até aqui", completou.

As derrotas e as questões negativas antes da chegada do técnico Jorge Jesus foram lembradas por Everton Ribeiro na coletiva. Ele entende que o que aconteceu no passado fortaleceu a equipe e trouxe confiança antes do jogo mais importante do clube nos últimos 38 anos - em 1981, o time conquistou o seu único título da Libertadores e também o do Mundial Interclubes.

"Tudo que passamos nos fortaleceu para este momento e nos deixa confiantes para um grande jogo. Todas as derrotas, tudo que aconteceu. Quem foi chegando assimilou muito bem o que é o Flamengo, o que o Mister (técnico Jorge Jesus) quer e nos deixou a um passo de ser um grupo vencedor", ressaltou o meio-campista.

Everton Ribeiro fala sobre a festa da torcida no embarque para Lima. #JogaremosJuntos pic.twitter.com/1P1MSjF8Ti — Flamengo (@Flamengo) November 22, 2019

Everton Ribeiro acredita que o River não vai tentar levar vantagem catimbando a partida. Para ele, o adversário argentino, pela qualidade que tem, vai pensar apenas em apresentar o seu melhor futebol. "Estamos preparados para jogar futebol. Não vejo a equipe do River assim. É um time que gosta de jogar, como todos nós, de ter a bola. Estamos preparados para jogar bola", opinou.

Após a entrevista coletiva de Jorge Jesus e Everton Ribeiro, o elenco do Flamengo, que está em Lima desde quarta-feira, fez o reconhecimento do gramado do Estádio Monumental, horas depois de a equipe ter realizado, no CT da seleção peruana, último treino de preparação para a final deste sábado.