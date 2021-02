Everton Ribeiro vê jogo consistente do Fla e mira título: 'Não vamos desistir'

O empate por 1 a 1 diante do Red Bull Bragantino, na noite deste domingo, não desanimou o meia Everton Ribeiro. Apesar do resultado, que impediu o Flamengo de dormir na liderança do Brasileirão, o jogador manteve a confiança na conquista do bicampeonato.

"Hoje a gente fez um jogo consistente contra um adversário qualificado do outro lado, em bom momento também. Pecamos lá na frente, finalizamos mal ou decidimos errado. O campeonato está afunilando, mas temos que tentar melhorar e vencer os próximos jogos para ver o que vai acontecer", disse o meia, logo após o confronto.

Os comandados do técnico Rogério Ceni voltam a campo apenas no próximo domingo (14), quando recebem o Corinthians, às 16h, no Maracanã, pela 36ª e antepenúltima rodada. Na sequência do Brasileirão, os flamenguistas ainda enfrentam o líder Internacional e saem para enfrentar o São Paulo.

"Nosso sentimento é de que vamos tentar buscar até o fim. Não vamos desistir. A gente sabe que dependia só da gente. Infelizmente, não conseguimos trazer essa vitória que ia nos deixar em uma situação muito boa, mas a gente vai continuar buscando. Temos os próximos jogos para melhorar e vencer", completou.

O lateral-esquerdo Filipe Luís garantiu que o time não entrou pensando na liderança, mas focado no jogo e determinado a vencer. "Entramos concentrados para fazer um bom jogo e ganhar, sabendo da qualidade do adversário, principalmente quando joga em seu campo". E comentou sobre a intensidade do jogo: "Pelo clima (ameno) e pela qualidade (boa) do gramado e pela disposição dos dois times em buscar o gol."