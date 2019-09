Everton Ribeiro volta a ser relacionado e deve enfrentar o Inter

O Flamengo divulgou, na tarde desta terça-feira, a lista de relacionados para o jogo desta quarta-feira diante do Internacional, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade ficou por conta da volta de Everton Ribeiro entre os atletas disponíveis para o duelo.

O meia ficou de fora da vitória diante do Cruzeiro por 2 a 1, no último fim de semana, em Belo Horizonte. Ele voltou a sentir uma lesão no calcanhar do pé direito durante a preparação para a última rodada e o técnico português Jorge Jesus decidiu poupá-lo da partida.

Para o jogo desta quarta-feira, apesar de ter treinado normalmente na segunda e nesta terça, Everton Ribeiro ainda não foi confirmado no time titular, mas tem tudo para ir a campo em busca da oitava vitória seguida do time na competição, em uma partida na qual não está descartada a preservação de outros titulares.

É que os departamentos médico e fisiológico do clube devem ser decisivos na escalação da equipe, que terá pela frente o desgaste de uma maratona de 15 jogos em 52 dias pela frente, com partidas decisivas pelas semifinais da Copa Libertadores contra o Grêmio - dias 2 e 23 de outubro - entre estes compromissos, além de amistosos em Cingapura da seleção brasileira, que convocou o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Gabriel.

O meia Gerson, por exemplo, foi poupado da atividade na última segunda-feira. Contratado junto à Fiorentina, da Itália, ele estreou em 24 de julho, na partida diante do Corinthians, ainda pela 11.ª rodada. Desde então, participou de todos os jogos da equipe nas duas competições.

Outro atleta que praticamente não sabe o que é descanso desde que chegou ao clube, também em julho, é o zagueiro espanhol Pablo Mari, que sempre esteve em campo desde a 12.ª rodada, no clássico contra o Botafogo.

Além destes dois, é provável que o técnico português opte por tirar das próximas duas partidas - contra Internacional e São Paulo, no sábado - jogadores mais experientes como os laterais Rafinha e Filipe Luís, visando o primeiro duelo pelas semifinais da Libertadores, na próxima quarta-feira.

Para o confronto contra o Internacional, o time que deve ir a campo é: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson (Piris da Motta), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.