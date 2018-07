Everton Santos está muito perto de deixar a Ponte Preta

CAMPINAS - Apesar de ter sido titular no jogo-treino realizado contra o Joseense na última terça-feira, Everton Santos não deve permanecer na Ponte Preta na temporada de 2014. O atacante recebeu uma proposta de um clube não revelado e sua saída pode ser confirmada nos próximos dias. O provável destino do jogador deve ser o Figueirense.

Autor do gol que garantiu o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro no ano passado, Everton Santos retornou de empréstimo e estava nos planos da comissão técnica, mas já havia demonstrado interesse continuar no clube catarinense. A própria diretoria ponte-pretana considerava difícil a sua permanência em Campinas.

Caso a saída de Everton Santos seja confirmada, o técnico Sidney Moraes passará a contar apenas com Alemão, Rafael Ratão e Rossi para o setor ofensivo. Isso porque Rildo já está acertado com o Atlético Mineiro e vem treinando em separado esperando uma definição entre os dois clubes.

A diretoria da Ponte Preta havia destacado a necessidade de contratar pelo menos mais um atacante para a disputa do Campeonato Paulista, que começa neste sábado contra o Ituano, em Campinas. Reforços para as laterais também estão entre as prioridades.