Everton se diz ansioso por final e prevê 'Gre-Nal' contra Guerrero

O atacante Everton, da seleção brasileira, afirmou nesta quinta-feira, em Teresópolis, estar ansioso para enfrentar o Peru na final da Copa América, no próximo domingo, no estádio do Maracanã. O jogador disse viver uma grande expectativa para disputar a primeira final com a camisa do Brasil e destacou o confronto em campo contra o atacante Paolo Guerrero, rival no futebol gaúcho.

Enquanto Everton é titular do Grêmio, o peruano é o principal jogador do Inter. "Tem Gre-Nal, mas espero que eu possa levar a melhor aí. O Guerrero é um grande jogador, tenho enfrentado ele algumas vezes e sei da dificuldade que é. Um jogador técnico, que protege bem a bola. Espero que ele não esteja em uma tarde feliz", comentou o atacante brasileiro em entrevista na Granja Comary.

O jogador se tornou titular na Copa América justamente no confronto com o Peru pela fase de grupos. O Brasil ganhou por 5 a 0 na ocasião e espera ter uma partida mais difícil agora. "A equipe deles passou por algumas mudanças. Vimos o jogo deles na semifinal, eles tiveram mais posse de bola. Temos de estar atentos para a final", afirmou. O próprio Everton marcou um gol na partida.

Aos 23 anos e com menos de um ano de convocações para a seleção brasileira, Everton se sente na expectativa para a final de domingo, quando deverá novamente começar como titular. "Temos de segurar a ansiedade. Isso é bem importante. A gente quer que chegue logo no domingo, que a bola role. Temos de nos preparar bem. O Peru será um grande adversário", comentou.

O Brasil está na Granja Comary, em Teresópolis, desde a noite de quarta-feira e ficará no local até a tarde de sábado. Depois disso, os jogadores viajam de ônibus até o Rio de Janeiro, local da final de domingo. A partida terá início às 17 horas.