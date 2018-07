Everton se reforça com o alemão Hitzlsperger O Everton anunciou nesta sexta-feira a contratação do meia Thomas Hitzlsperger, que defendeu a seleção alemã na Copa do Mundo de 2006. O jogador assinou um contrato de curto prazo com o clube, depois de mostrar para a comissão técnica que está recuperado de uma lesão no joelho.