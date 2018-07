Everton segue em má fase e só empata com o West Bromwich

O martírio do torcedor do Everton nesta temporada continua. Esperançoso de que veria um time brigando pelas primeiras colocações, a torcida do time azul de Liverpool só coleciona decepções - a única exceção é a Liga Europa. Pelo Campeonato Inglês, a equipe não vai bem das pernas e nesta segunda-feira, no encerramento da 22.ª rodada, ficou no empate sem gols em casa com o West Bromwich, em pleno estádio Goodison Park.

Agora com 23 pontos, o Everton ocupa a modesta 12.ª colocação para quem sonhava até com vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Com jogadores como os atacantes belgas Lukaku e Mirallas, o lateral-esquerdo inglês Baines, o goleiro norte-americano Tim Howard e o centroavante camaronês Samuel Eto´o, era de se esperar isso, mas o time briga mesmo para ficar longe da zona de rebaixamento. O primeiro dentro dela é o Hull City, com 19 pontos.

O West Bromwich também está na luta contra o descenso à segunda divisão. Com a chegada do técnico Tony Pullis, o time completou o terceiro jogo sem perder - duas vitórias e o empate desta segunda - e chegou a 22 pontos, na 14.ª colocação.

Para conseguir o ponto em Liverpool, o West Bromwich preferiu se fechar na defesa e tentar algum contra-ataque. Como sempre faz em seus jogos, mas nesta temporada sem sucesso nas finalizações, o Everton fica mais tempo com a bola e pacientemente tenta chegar ao gol. Poderia ter feito o seu, mas Mirallas desperdiçou uma cobrança de pênalti, aos 44 minutos do primeiro tempo. Chutou rasteiro no canto direito do goleiro rival e a bola bateu na trave e foi para fora.