Everton só empata com o West Ham em Londres pelo Inglês

Na luta pela classificação para a Liga Europa da próxima temporada, o Everton não foi além de um empate por 0 a 0 com o West Ham, neste sábado, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, que foi disputada no Estádio Olímpico de Londres.

O resultado levou o Everton aos 58 pontos, em sexto lugar no Campeonato Inglês. O time está atrás do Manchester United, com 60, e ultrapassou temporariamente o Arsenal, que soma 57 pontos. O time de Liverpool, porém, já disputou 34 jogos, três a mais do que os dois gigantes ingleses. Já o West Ham está com 38 pontos, na 13ª posição.

Em 17º lugar com 33 pontos, o Hull City superou o décimo Watford por 2 a 0, com gols de Lazar Markovic e Sam Clucas. Em antepenúltimo lugar, agora com 31 pontos, o Swansea superou o Stoke City, 11º com 39 pontos, por 2 a 0, em casa, com gols de Fernando Llorente e Tom Carroll.

Logo atrás, com apenas 24 pontos, o Middlesbrough praticamente selou o seu rebaixamento ao ser goleado pelo 12º Bournemouth, com 38 pontos, por 4 a 0, com gols de Joshua King, Benik Afobe, Marc Pugh e Charlie Daniels.