Everton sofre estiramento muscular e deve desfalcar São Paulo por três semanas

O meia-atacante Everton sofreu estiramento no músculo posterior da coxa esquerda e deve desfalcar o São Paulo por até três semanas. O jogador se machucou na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará no domingo, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, realizou exames, que confirmaram o problema.

De acordo com assessoria de imprensa do clube, Everton já está sob os cuidados do departamento médico e realizará o processo de recuperação em tempo integral no REFFIS, o Núcleo de Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica do clube.

Everton foi contratado junto ao Flamengo para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ele estreou justamente contra o Ceará, no primeiro turno da competição. De lá para cá disputou 20 partidas, marcou cinco gols e deu seis assistências.

O jogador já ficaria de fora da próxima rodada do Brasileirão, pois recebeu o terceiro cartão amarelo. A definição de seu substituto ainda será definia pelo técnico Diego Aguirre durante a semana. Na manhã desta segunda-feira, os atletas que não estiveram em campo contra o Ceará participaram de um jogo-treino contra o Nacional-SP e venceram por 1 a 0.

O São Paulo lidera o Campeonato Brasileiro com 45 pontos, três a mais do que o Internacional, o segundo colocado. O time paulista volta a campo no domingo, às 16h, quando receberá o Fluminense, no Morumbi, pela 22ª rodada.