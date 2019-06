Everton sofre quinta lesão muscular em 14 meses no São Paulo

O meia-atacante Everton tem sofrido com problemas físicos no São Paulo. Desde que foi contratado em abril de 2018, o jogador teve sua quinta lesão muscular e desfalcará a equipe na partida contra o Atlético-MG, no último compromisso antes da parada para a Copa América.

Everton sofreu uma lesão de grau 2 no músculo adutor da coxa direita ainda no primeiro tempo do confronto com o Avaí, no último sábado. O tempo de recuperação pode levar cerca de dois meses.

É o segundo problema muscular de Everton em 2109. Em fevereiro, o meia-atacante sofreu um estiramento no reto femoral da coxa esquerda e perdeu cinco jogos. Ele também foi desfalque na partida diante do Cruzeiro, na sétima rodada do Brasileirão, por conta de uma concussão cerebral sofrida após se chocar com Nino Paraíba no duelo com o Bahia.

Em 2018, Everton acumulou três lesões musculares, todas na posterior da coxa esquerda. Em agosto, ele teve um estiramento e foi desfalque por três jogos. No mês seguinte, sofreu uma fribrose e perdeu mais duas partidas. Quando retornou no clássico contra o Santos, já em outrubro, ele voltou a sentir a lesão e desfalcou a equipe em cinco confrontos.