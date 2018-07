Everton surpreende e estraga estreia de Eto'o no Chelsea Na estreia do atacante camaronês Samuel Eto''o, o Chelsea acabou sendo surpreendido pelo Everton e perdeu por 1 a 0, neste sábado, no Estádio Goodison Park, em Liverpool, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. Foi a primeira derrota da equipe do técnico português José Mourinho na competição, o que a deixa dois pontos atrás dos líderes Arsenal, Tottenham e Liverpool, todos com nove.